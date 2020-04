Idosos De Catanduva Não Estão Seguindo As Regras De Isolamento E Saem As Ruas

Segundo dados da SEADE Catanduva tem 18,74% de idosos, já população de 0 a 15 anos contabiliza 16,18% sendo que para 100 crianças/jovens tem 115 idosos. A ONU, OMS, Governo Federal, Governo Estadual e Prefeituras Municipais pedem para que todos se isolem e sigam as regras de segurança de saúde ficando em casa. Até mesmo, os médicos pedem para que as pessoas só vão ao hospital em caso de urgência extrema. O mês de abril é considerado o mês do pico, segundo a ONU.

Alguns leitores tem ligado para o Jornal O Regional e relatado que a quantidade de idosos nas ruas é alta. Muitos estão concentrados em mercados, na praça do aeroporto e centro da cidade. As pessoas preocupadas confessaram que se a epidemia chegar a Catanduva, os idosos estão na faixa de risco e eles não compreenderam a noção do perigo.

Questionados alguns idosos, eles contaram que precisam fazer os afazeres necessários como mercado, banco e que não conseguem sem fazer uma atividade física para se distrair mentalmente.

Mas, segundo os especialistas qualquer pessoa pode ter a doença, pois o período de incubação do vírus leva um tempo entre o dia de contato com uma pessoa doente e o início dos sintomas — é de cerca de cinco dias, apesar de, em casos mais raros, chegar a 14. É nessa fase que o vírus tende a ser transmitido de forma silenciosa. Felizmente, entre 80 e 85% dos casos são leves e não necessitam ser hospitalizados. No entanto, 15% precisam ser internados, a maioria idosos. Em Catanduva temos um caso positivo de coronavirus e a pessoa tem a idade citada pelas autoridades como faixa de risco, 72 anos e está internado no Hospital Unimed São Domingos.

