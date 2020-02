Idosos Com Mais De 60 Anos Podem Se Inscrever Para Dar Aulas Nos Cras

Foi anunciada, pela Prefeitura de Catanduva, a abertura do processo de seleção para ensinar artesanato nas unidades do Cras – Centro de Referência de Assistência Social. A medida visa preencher as vagas de interessados em lecionar, e como diferencial, os candidatos devem possuir 60 anos ou mais, além de ter as habilidades manuais necessárias exigidas.

Essas exigências estão diretamente relacionadas à finalidade do programa ‘Espaço Convivência’, que é de garantir oportunidade às pessoas da terceira idade de compartilhar seu potencial em oficinas, ensinando seus ofícios aos alunos. “As aulas são ministradas nos Cras Imperial, Nosso Teto, Juca Pedro e Bom Pastor. As oficinas são tradicionais, abertas à comunidade em cada território e proporcionam convivência e fortalecimento de vínculos pessoal, familiar e social. Ao todo, estão sendo ofertadas nove vagas para quem domina as seguintes técnicas de artesanato: crochê (2 vagas), tricô (2 vagas), pintura em tecido (1 vaga), bordados (1 vaga), macramê (1 vaga) e artesanatos diversos (2 vagas)”, ressalta a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Aos que estão na melhor idade e possuem interesse, as inscrições serão realizadas a partir da semana que vem, entre os dias 10 e 21 de fevereiro. O candidato deve comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica localizada na rua Natal, número 212, no bairro São Francisco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00.

Vale ressaltar, ainda, que no ato da inscrição é necessário entregar um exemplo de trabalho manual produzido. As peças serão analisadas por uma comissão de servidores e submetidas à pontuação. Os convocados receberão o salário mínimo, que é de R$ 1.045, mais uma cesta-básica.

Da Reportagem Local