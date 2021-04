Idoso Volta de Charrete Para Tomar Segunda Dose da Vacina Contra a Covid-19

O aposentado Jair Pinhati, de 72 anos, morador do Jardim Shangri-lá, recebeu na manhã de ontem (22), a segunda aplicação da vacina contra covid-19. Como da primeira vez, ele voltou, de charrete, ao drive-thru da vacinação, com seu cavalo Braúna e chamou atenção de todos que estavam à sua volta.

O idoso enfrentou fila, esperou cerca de uma hora para ser atendido e seguiu pra casa 100% imunizado.

O município disponibiliza de quatro pontos de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Pará, 255; CRAS Bom Pastor, na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, 99; Centro Dia do Idoso, na Rua Recife, 1.475 e pelo sistema drive-thru na Rua Mogi das Cruzes, no Aeroporto (perto do bebedouro da Saec).

Os pontos de vacinação estarão abertos das 8h às 17h. Para agilizar o atendimento, a orientação é que o munícipe apresente faça o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. A ação reduz de 10 para 1 minuto o tempo de atendimento nos locais de vacinação.

A Secretaria de Saúde pede para todos os idosos levarem documentação como: identificação com foto e CPF.

Vacinômetro – De acordo com o vacinômetro divulgado no site da Prefeitura, foram 36.557 mil doses aplicadas até o momento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local