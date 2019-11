Idoso É Encontrado Morto Dentro Da Residência Onde Morava Em Catanduva

Um idoso de 81 anos foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (28), com os pés e mãos amarrados e com uma fita em volta do pescoço dentro da casa onde morava, no centro de Catanduva (SP).

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado por um amigo que morava junto a vítima. As informações dos policiais, o nde o amigo contou que o idoso saiu de casa pela manhã para ir encontrar com uma jovem para resolver questões referentes a um furto de dinheiro e celular. Ainda segundo o homem, a jovem sempre frequentava a casa do aposentado.

Quando o aposentado voltou da casa da jovem, contou para o amigo que não tinha encontrado a jovem, mas tinha trazido com ele o RG da mulher. Por volta das 21h30, o amigo encontrou a porta da casa aberta, a residência toda revidada e chamou pelo idoso que não respondeu, caminhando pelos cômodos encontrou a vítima morta no banheiro, com os braços e pernas amarrados, com uma corda e uma fita passada em seu pescoço.

O amigo da vítima foi até a casa de um investigador policial para pedir ajuda. Na casa, os policiais encontraram o RG da jovem embaixo do lençol da cama. A carteira do idoso foi encontrada vazia.

Os policiais ainda não sabem se algo foi roubado da casa da vítima. O autor do crime ainda não foi identificado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local