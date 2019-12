Idoso é Atropelado Por Moto e Sofre Traumatismo Craniano

Na madrugada de terça-feira (25), um idoso, de 66 anos, ficou gravemente ferido depois de ser atropelado por uma motocicleta, em Catanduva.

De acordo com familiares da vítima, o idoso voltava da casa de um vizinho quando foi atingido pelo veículo na Avenida Maranguape, no Jardim Gavioli, uma das mais movimentadas da cidade. Segundo a família da vítima, o motociclista fugiu sem prestar socorro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Padre Albino.

Segundo informações, o idoso sofreu traumatismo craniano, fratura no fêmur e está internado na Unidade de terapia intensiva (UTI), respirando com ajuda de aparelhos. O acusado pelo atropelamento é investigado pela polícia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local