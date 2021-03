Idosa Relata Emoção Após Ser Vacinada Contra a Covid-19 em Catanduva

Idosos de diversas faixas etárias estão sendo vacinados contra a Covid-19. Nesta semana, foram contemplados idosos de 72 a 76 anos, que puderam voltar para casa com sensação de segurança. Os médicos e especialistas afirmam que a proteção contra o vírus não é imediata. A recomendação é que todos os cuidados para evitar o contágio da doença sejam mantidos mesmo após a vacinação, como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. “A sensação é de alívio misturado com gratidão. No começo não queria tomar, mas eu tenho em casa e na família pessoas que me cercam me amam e esse amor é recíproco, então em nome desse amor fui me vacinar. Não tive reação nenhuma. Eu acho que esses profissionais da saúde são um pouco anjo, me senti segura. A única reação foi o roxo no braço”, contou dona Derly. Ela finalizou agradecendo e realizando uma prece. “Eu no meu coração agradeci a Deus, gostaria que todos em nome desse amor ao próximo também tomassem a vacina. Só dói a picadinha, depois vem o alívio, o agradecimento e no coração uma prece: que a saúde se difunde sobre a terra. E não esqueçam de ter fé em Deus. A humanidade não precisa só se imunizar, precisa se humaniza também”, completou. O filho, Márcio Costa, também relatou a emoção ao acompanhar a mãe nesse dia marcante. “Eu a levei e foi muito emocionante, ela encontrou várias amigas, que se acenavam. Arriscavam duas três palavras em meio ao salão cheio.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local