Idosa Morre Após Ter 95% Do Corpo Queimado Em Incêndio

Encaminhada para uma Unidade de Queimados de Catanduva, mas não resistiu

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Segundo informações, o acidente aconteceu na quinta-feira (12) em Novo Horizonte, uma residência pegou fogo e uma idosa de 62 anos teve 95% do corpo queimado.

Ainda segundo relatos do Corpo de Bombeiros, a vítima teria deixado um cigarro no quarto e foi para o banheiro. A idosa tinha uma perna amputada e, por isso, não conseguiu sair do banheiro.

Ela foi transferida em estado gravíssimo para o Hospital Padre Albino e, posteriormente encaminhada para uma Unidade de Queimados de Catanduva, mas não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros de Catanduva atendeu no mês passado no período da manhã do dia 3 de agosto ocorrência de incêndio em residência pela Rua Taquatinga, no bairro Gabriel Hernandes. O fogo chegou atingir um quarto e a fumaça chamuscou as paredes da casa. Graças a ação rápida da equipe de bombeiros o fogo foi controlado e extinto. Na ocasião não houve vítimas.

Já outra no dia 30 de julho houve um incêndio em uma residência em Santa Adélia. A vitima havia sido encaminhada para Catanduva em estado grave devido a inalação de fumaça. Após oito dias internada, a vitima de 80 anos não resistiu e faleceu.