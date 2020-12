Idosa Deixa Mensagens De Luz No Portão De Casa Para Pessoas Que Queriam Ler

Diante de tantas descobertas e acontecimentos em 2020, a fé teve um papel importante tanto na vida de pessoas que perderam seus empregos, ou foram afetados de forma direta ou indireta pela pandemia quanto aos que levavam uma palavra ou ajuda de conforto a essas pessoas.

No caso a idosa Neusa Cordione, praticante da fé de testemunhas de Jeová, teve sua rotina de pregação barrada por causa da idade com o contato físico com outras pessoas na pregação da palavra de Deus, sendo ela do grupo de risco do vírus covid-19.

Mas isso não a fez desistir de pregar boas novas ou palavras de libertação de Jeová para as pessoas, assim como ela e outros idosos da igreja, eles tiveram a ideia de colocar caixinhas de mensagens de luz no portão de casa e assim quem quiser e Deus tocar no coração poderiam ler essas palavras de fé

Dona Neusa conta que faz uns dois meses que esse tipo de ação vem acontecendo e segue toda medida de segurança na hora de embalar as cartas e higienizar o local que elas ficam. Somente no mês passado ela deixou 10 mensagens na caixinha e em menos de uma semana elas foram retiradas por quem passa na rua, em frente ao portão pra ser mais exato.

“Minha forma de contribuir neste momento de pandemia, que não é brincadeira é um sinal que as pessoas devem estar mais apegadas a Deus , os finais dos tempos está por vir e não há solução senão ter fé em Deus e acreditar em dia melhores”.

Existem mais de 8,6 milhões de Testemunhas de Jeová que promovem um programa mundial de educação bíblica em cerca de 240 países. Essa denominação cristã é composta por pessoas de muitas etnias e culturas diferentes, incluindo cerca de 900 mil publicadores Brasil. O site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org, disponibiliza informações em mais de 1.020 idiomas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local