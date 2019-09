IBGE Realizará Uma Reunião Para Falar Sobre As Atividades De 2020

O IBGE de Catanduva realizará na próxima quinta-feira (26) às 9h horas, a Reunião Municipal de Preparação e Acompanhamento do Censo Demográfico 2020. O evento será no Centro Cultural “Edie José Frey”, Avenida São Domingos, nº 880 – Centro e é aberto a todos os interessados.

Além disso, haverá participações previstas de representantes dos poderes constituídos: Prefeitura e Câmara Municipal, Representantes de Instituições Sindicais, Representantes da Associação Comercial e Empresarial, Representantes do Pelotão de Policiamento da Polícia Militar Ambiental, Líderes de Associações de Bairros e outras entidades locais. O objetivo principal desse encontro é prestar contas à sociedade local das atividades até então desenvolvidas, informar sobre as próximas etapas e, principalmente, pedir apoio à realização desse grande recenseamento geral que vai traçar o retrato abrangente e fiel do Brasil que entrará na próxima década. O Censo fornecerá informações fundamentais para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados em todo o país.

O Censo Demográfico 2020 será realizado de 1º de Agosto de 2020 a 31 de Outubro de 2020. Na reunião de preparação, o IBGE buscará a colaboração da sociedade em geral para a cessão de espaços para a instalação de postos de coleta e para a divulgação dos processos seletivos simplificados para a contratação de agentes censitários e recenseadores nos municípios. Está prevista a contratação de 131 temporários em Catanduva; Mais 126 temporários nos demais municípios de jurisdição da Agência de Catanduva. (Ariranha: 11 temporários; Catiguá: 9 temporários; Elisiário: 4 temporário; Embaúba: 3 temporários; Itajobi: 17 temporários; Marapoama: 3 temporários; Palmares Paulista: 13 temporários; Paraíso: 8 temporários; Pindorama: 20 temporários; Santa Adélia: 17 temporários.

Ariane Pio

Da Reportagem Local