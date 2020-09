IBGE Lança Painel Covid-19 Síntese Por Município Para Apoio Em Meio À Pandemia

O IBGE lançou ontem (21) o Painel Covid-19 Síntese por Município, com mapas interativos que permitem selecionar uma localidade de interesse e visualizar, em um único ambiente, 24 indicadores para o planejamento de ações de apoio contra a pandemia para todos os 5.570 municípios do país.

O painel integra informações de pesquisas do IBGE e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde, e da Fiocruz/Brasil.IO. Os dados são apresentados nas categorias população vulnerável, capacidade de resposta do sistema de saúde e acompanhamento da pandemia e podem ser baixados no formato kml, shp e csv.

A ideia é permitir que a sociedade tenha acesso a um conjunto de informações mais integradas de seu município e também do contexto em que eles se encontram em relação aos demais. O painel integra diversos indicadores coerentes em relação à pandemia, em um ambiente que permite visualizar, facilmente, as informações no mapa e, a partir dele, comparar com outros municípios e com a unidade da federação de forma interativa.

População vulnerável (2010 e 2019): pessoas declaradas indígenas (2010), população com 60 anos ou mais (2010), população por faixa etária (2010), domicílios com três ou mais moradores por dormitório (2010), população (2010), localidades indígenas (2019), localidades quilombolas (2019), domicílios em aglomerados subnormais (2019) e população (2019).

Capacidade de resposta do sistema de saúde (2019): enfermeiros, enfermeiros no SUS, estabelecimentos de saúde com suporte de observação e internação, estabelecimentos de saúde de atenção primária, leitos de UTI, leitos de UTI no SUS, leitos hospitalares, leitos hospitalares no SUS, médicos, médicos no SUS, respiradores e respiradores no SUS.

Para cada indicador selecionado, o usuário pode visualizar não apenas a situação do município escolhido, mas a dos demais ao seu redor. As informações do painel mudam ao selecionar um novo município no campo de busca ou clicando em qualquer município visível no mapa, conferindo agilidade à consulta e permitindo comparações.

A plataforma oferece, também, para cada indicador, valores de referência que possibilitam contextualizar o dado municipal e compará-lo à respectiva unidade da federação. A plataforma está disponível no hotsite covid19.ibge.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local