IBGE Inicia Pesquisa Nacional de Saúde no Jardim Salles

Desde a última segunda-feira, dia 26 de agosto, cerca de 1.500 agentes de pesquisa do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começaram a visitar 108 mil domicílios em mais de dois mil municípios de todo o país. A coleta da PNS – Pesquisa Nacional de Saúde irá durar até fevereiro de 2020, e os primeiros resultados estão previstos para serem divulgados em 2021. Em Catanduva, a ação está marcada para começar no dia 2 de setembro, no bairro Jardim Salles. Todos os agentes entrevistadores estarão uniformizados e com crachá de identificação.

“A PNS investiga a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e quantifica a população com incapacidades físicas. Outros indicadores importantes são relativos ao estilo de vida (sedentarismo, tabagismo, dieta, consumo de álcool) e à saúde bucal. A PNS também investiga se os moradores sofreram algum tipo de violência e monitora a realização de exames preventivos, além de avaliar a percepção da população sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). A PNS também coleta os dados antropométricos – peso e altura – de um dos moradores dos domicílios visitados, para detectar a incidência de obesidade e estabelecer as medianas de peso e altura da população”, diz a nota da assessoria de imprensa do IBGE a respeito dos dados que serão coletados.

Esse ano, a pesquisa irá incluir novos temas, como paternidade, participação masculina no pré-natal, atividade sexual e condições de trabalho. “Uma dessas inovações é o módulo de questões sobre paternidade e exames pré-natal, direcionado aos homens. A PNS 2019 trará um módulo sobre atividade sexual, que será aplicado aos moradores maiores de 18 anos. Há perguntas sobre o uso de preservativos e a idade em que a pessoa teve sua primeira relação. Outro módulo novo será o das Relações e Condições de Trabalho, que segue as recomendações da OIT, com perguntas para detectar condições insalubres no ambiente de trabalho, além de problemas de saúde relacionados. A PNS continua a investigar se os moradores sofreram algum tipo de violência, em que local e quem era o agressor, mas a edição 2019 incluirá questões novas, para detalhar a natureza dessa violência (física, sexual ou psicológica). Já o módulo de atenção básica à saúde foi estendido e terá uma série de perguntas sobre a utilização do Sistema Único de Saúde (SUS). As respostas irão compor um indicador que permitirá uma avaliação mais detalhada do atendimento recebido pelos entrevistados”, reforça o instituto

Vale ressaltar, também, que todas as informações cedidas à pesquisa possuem sigilo garantido pela Lei do Sigilo da Informação Estatística (nº5534), e só devem ser usadas para meio estatísticos.

