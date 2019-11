IBGE Divulga Que Desemprego Se Mantém e Informalidade Avança No País

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou ontem, dia 31 de outubro, que a taxa de desemprego no país ficou em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, atingindo 12,5 milhões de pessoas. Na Cidade Feitiço, de acordo com os dados mais recentes do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia, referentes ao mês de setembro isolado, Catanduva teve saldo de 28 empregos formais em setembro, fruto de 853 admissões e 825 demissões. Já no ano, o acumulado é de 992 empregos formais (9.889 admissões e 8.897 demissões).

A taxa a nível nacional é a mesma que foi registrada nos três meses terminados em agosto, porém menor que os 12% registrados no trimestre terminado em junho. Na comparação com o mesmo período de 2018, a taxa de desemprego sofreu redução de 0,1%. Apesar da ‘boa’ notícia, a informação apresentada revela que a informalidade é crescente no país.

Levando em consideração o mesmo trimestre do ano passado, houve aumento de 1,5 milhão de pessoas na população ocupada, sendo essa alta acompanhada pelo avanço da informalidade (que ficou em 41,4% no mês setembro e vem crescendo nos últimos anos). Atualmente, são 38.806 milhões de informais no Brasil.

Nessa categoria, estão: 11,838 milhões de empregados no setor privado que não possuem a Carteira de Trabalho assinada; 4,536 milhões de trabalhadores domésticos sem a carteira assinada; 19,504 milhões de trabalhadores por conta própria, sem existência de CNPJ; 801 mil empregadores sem CNPJ; e 2.127 mil trabalhadores familiares.

Questionada pelo O Regional a respeito dos dados de Catanduva, a Prefeitura respondeu: “não há estudo em nível municipal referente à informalidade. Mas, de janeiro a setembro deste ano, o município formalizou 1.177 microempreendedores individuais, número que inclui pessoas que foram demitidas e outras que optaram por sair do emprego em que estavam em busca do próprio negócio. Até setembro, Catanduva contava com 5.948 MEIs em atividade”.

O advogado trabalhista Evandro de Oliveira Tinti, em entrevista à nossa equipe, comentou a respeito do crescimento da informalidade no país: “estes dados divulgados recentemente demonstram que a taxa de desemprego segue alta, mesmo após dois anos da reforma trabalhista, que prometia aumento de empregos, pois o que diminui o desemprego é a economia aquecida, já que as empresas contratam quando tem maior demanda de seus produtos e serviços. Não é o barateamento da mão de obra que faz uma empresa contratar empregados, mas sim o aumento da procura por seus produtos e serviços. Também o aumento do índice de trabalho informal é sinal de economia retraída e um dos efeitos da reforma trabalhista, uma vez que tivemos diversas alterações legais que visam impedir o acesso dos trabalhadores à justiça, como o risco de pagamento de custas e honorários mesmo ao beneficiário da justiça gratuita. O enfraquecimento da fiscalização trabalhista das empresas e a extinção do Ministério do Trabalho, entre outros fatores, igualmente contribuem para a normalização do trabalho informal. O número de trabalhadores por conta própria aumenta por conta do desemprego, pois a necessidade de sobrevivência leva aos chamados ‘bicos’ e pequenos empreendimentos, não pelo ideal de empreendedorismo, mas sim pelo desespero do trabalhador. É um grande desserviço social estimular o trabalho por conta própria romantizando o empreendedorismo, ainda que sem planejamento. Uma coisa é a iniciativa de empreender por desejo e outra coisa é o desespero pela subsistência”.

Da Reportagem Local