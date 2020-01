IBGE Divulga Mais De 250 Mil Vagas Para Censo 2020 Em Todo Estado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) informou na última terça-feira, 14 de Janeiro, que os editais para o Censo 2020 serão divulgados nos meses de fevereiro e março deste ano. As datas ainda não foram divulgadas. De acordo com o Instituto, 250 mil vagas serão abertas e, deste total, 46 mil só no Estado de São Paulo.

Os trabalhos do Censo 2020 serão realizados apenas entre os meses de agosto a outubro, mas o IBGE já começa nesta semana a divulgação de como as ações serão feitas. A população começou a receber informativos sobre o Censo 2020 nas contas mensais de alguns serviços públicos, como energia elétrica e gás.

Segundo o Instituto, todos 71 milhões de domicílios serão visitados, em 5.568 municípios e nos distritos de Brasília e Fernando de Noronha.

No estado de São Paulo serão, aproximadamente, 15 milhões de domicílios distribuídos em 645 municípios. As informações coletadas pelo Censo 2020 servirão de base para o planejamento de escolas, postos de saúde e muitas outras demandas da população.

Myllaynne Lima

