IBGE Coloca Catanduva Com a 35ª Maior Frota de Motos do Estado

P esquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coloca Catanduva com a 35ª maior frota de motos de todo território paulista. Foram 25.820 unidades em 2016, resultado 107% maior do que quando começou a série histórica em 2005. Naquele ano eram 12.430 veículos de duas rodas.

O primeiro lugar no ranking foi para São Paulo que soma 895.211 unidades. Na sequência está Campinas com número bem menor (110.225) e em terceiro está Ribeirão Preto com 104.165 unidades. São José do Rio Preto tem a quarta maior frota do estado com 81.799 motocicletas e em quinto aparece Guarulhos (80.949).

No fim da lista, que engloba as 645 cidades paulistas, está Santa Cruz da Esperança com 45 veículos de duas rodas, seguida de Trabiju, que com 64 motos, ocupa a posição de número 644. Em terceiro aparece Borá com 74 motociclistas (643ª posição) e em quarto está Nova Castilho com 80 veículos do tipo e na posição de número 642. Balbinos vem na sequência com 85 motos.

Apesar do expressivo salto no número de veículos desse tipo, a Cidade Feitiço perdeu seis posições no ranking nos últimos 12 anos. O motivo é que quando teve início o estudo, Catanduva tinha a 29ª maior frota de motos, lugar que ocupou até 2007 e depois começou a cair na lista. Desde 2013, a cidade ocupa a mesma posição no ranking divulgado pelo IBGE.

Já quando são analisados os 5.570 municípios brasileiros, Catanduva está em 126º lugar, de acordo com o levantamento. Acima de cidades como Chapecó (SC) que tem 25.180 motos e Novo Hamburgo (RS) que conta com 25.146 veículos de duas rodas.

O número de motos em Catanduva, que resultou na lista, também faz com que a posição seja maior do que a de automóveis. Quando se analisa esse tipo de veículo, a Cidade Feitiço ficou classificada como a 53ª maior do estado com 52.465 registros. O que corresponde a uma diferença de 18 posições da moto para o carro. No quantitativo total de veículos, com frota que chegava a 102 mil em 2016, Catanduva ficou em 48º lugar no ranking do estado.

A nível nacional, a Cidade Feitiço ocupa a posição 155 no ranking que engloba a maior quantidade de carros. A frente de Toledo, Paraná, (52.137 automóveis) e Araras, São Paulo, (52.015). Já no número de veículos que inclui todos os portes (carros, motos, caminhões, ônibus) a cidade ficou na posição de número 148. Abaixo estão Guarapuava (PR) com 101 mil veículos e Brusque (SC) com 99.871.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local