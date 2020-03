IBGE 2020 Abre Processo Seletivo Para Agente Censitário Municipal E Supervisor

O Ministério da Economia, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Diretoria Executiva e Coordenação de Recursos Humanos abriu ontem (05) processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal na função de agente censitário municipal (acm) e na função de agente censitário supervisor (acs).

A contratação temporária de pessoal para o preenchimento de 5.462 vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM) e de 22.676 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor (ACS), para a realização do Censo Demográfico 2020, mediante as condições estabelecidas neste edital.

Agente Censitário Municipal (Acm) requer escolaridade: ensino médio completo. Suas atribuições: acompanhar as atividades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas; acompanhar o Agente Censitário Supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística do entorno de domicílios para obter o conhecimento prático; acompanhar sistematicamente o andamento da coleta de dados nas áreas de atuação de cada Agente Censitário Supervisor, por meio dos relatórios dos Sistemas Gerenciais, e adotar as providências cabíveis, com vistas ao bom andamento dos trabalhos, à total cobertura da área territorial, ao cumprimento dos prazos e à qualidade; equipar, administrar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta, adotando providências para garantir seu adequado funcionamento; entre outras. Com remuneração mensal: R$ 2.100,00.

Já Agente Censitário Supervisor (Acs). Requisito De Escolaridade: ensino médio completo. Suas Atribuições: acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas quanto à identificação dos limites dos setores censitários e percursos, visando à cobertura correta de suas áreas de trabalho; monitorar a produtividade dos Recenseadores; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência de informantes em atendê-los; colaborar na organização e na administração do Posto de Coleta; planejar, organizar, supervisionar e avaliar a execução da coleta de dados realizada pelos Recenseadores, fazendo uso dos sistemas disponibilizados e de visitas em campo, quando necessárias, para garantir a cobertura da área territorial; dirigir veículo oficial ou locado pela Instituição, caso possua habilitação; elaborar e transcrever textos e/ou planilhas em dispositivos eletrônicos; fazer registros administrativos e de controle da coleta de dados; fazer uso dos relatórios gerenciais e adotar as providências necessárias para corrigir as falhas observadas; manter o próprio registro de frequência atualizado; entre outros. Remuneração mensal: R$ 1.700,00.

O Edital nº 02/2020, de 4 de março de 2020, na íntegra, está disponível no endereço eletrônico no http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local