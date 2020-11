Iamspe Abre Inscrição Para Os Programas De Residência Médica Para 2021

O Iamspe está com inscrições abertas para os programas de Residência Médica que começam em 2021. O prazo para os interessados se inscreverem vai até quinta-feira, 26 de novembro.

São 248 vagas para o Programa de Residência do Iamspe que se destinam às áreas de atuação, especialidades com pré-requisito e áreas básica e acesso direto.

A taxa de inscrição é de R$ 294 e os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Quadrix.

Mais detalhes sobre o concurso, inclusive condições para pedir a redução no valor da taxa de inscrição, podem ser acessados no edital publicado no site do Iamspe.

Para acessar o edital é preciso procurar o ícone Faça Parte do Iamspe na barra de rolagem do site do Iamspe e, em seguida, clicar em Concursos e, depois selecionar Residência Médica/Aprimoramento. Site do edital e concurso do Iamspe : http://www.iamspe.sp.gov.br/faca-parte/concursos/.

As provas da primeira fase estão previstas para o dia 12 de dezembro e serão realizadas na cidade de São Paulo.

A partir do dia 9 de dezembro, o candidato pode conferir o local da prova na “área do candidato” do site do Instituto Quadrix: http://www.quadrix.org.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local