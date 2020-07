IAC Alerta Estiagem Nos Pomares Paulistas Pode Causar Estresse Hídrico Nas Plantas

O Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, completou 133 anos em 27 de junho e a citricultura paulista tem sua estrutura baseada nos resultados de trabalhos da entidade. Os profissionais do instituto alertam que a estiagem nos pomares paulistas pode causar estresse hídrico nas plantas e, nesse caso, são necessários cuidados com a manutenção das frutas nas plantas, principalmente para as variedades de maturação precoce à meia-estação, que estão maduras justamente nessa época do ano.

O estresse causado pelo déficit hídrico e pelo frio é necessário para que os citros floresçam abundantemente, a partir de setembro. Por isso, o citricultor só deve irrigar suplementarmente seus pomares, no inverno, em casos extremos de seca, evitando a queda das frutas. Nesse período, diversas variedades de citros estão em fase de colheita. Nos meses de maio e junho, destaca-se o final da colheita das laranjas precoces, como Hamlin, Westin, Rubi e outras. Também nesses dois meses, tem-se o início da colheita de laranjas de maturação de meia-estação, com destaque para a pera.

Na citricultura paulista, a colheita é feita manualmente, dependendo exclusivamente de mão de obra especializada, que muitas vezes vem de outros estados, principalmente da região Nordeste do país. Neste ano, em decorrência da pandemia de COVID-19, o setor está apreensivo com a colheita. Para evitar atrasos, estão sendo feitas adequações, especialmente em relação à segurança dos colhedores, para não comprometer o abastecimento, principalmente das indústrias. Para evitar contaminações das frutas por pragas e doenças, outra recomendação é não deixar as frutas no solo. Após a colheita, o encaminhamento para a packing house ou a indústria deve ser feito o mais breve possível e as frutas devem permanecer sempre na sombra.

O Instituto Agronômico – é referência em melhoramento genético convencional de plantas agrícolas, ao mesmo tempo em que participa de programas de pesquisa de genoma, transgenia e cisgenia, em parceria com redes nacionais e internacionais.

