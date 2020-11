I Simpósio De Ortopedia Será Realizado Pelo Curso De Medicina Unifipa/Fameca

A Liga Acadêmica de Ortopedia do curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA realizará a primeira edição do Simpósio de Ortopedia, que acontecerá na próxima quarta-feira, (11) às 19h, de forma online na plataforma ZOOM, voltado para estudantes de medicina e médicos interessados. Para começar, nada melhor que trazer os próprios egressos especializados, pertencentes à 40ª, 42ª e 43ª turmas, como palestrantes.

Abordando temas relevantes da área de Ortopedia, os ex-alunos poderão partilhar com os participantes suas experiências e contar um pouco sobre a trajetória no pós-formatura.

As palestras terão as seguintes abordagens: “Fratura do colo femoral”, por Dr. Pedro Hamra (turma XL), Residência de Ortopedia e Traumatologia, subespecialidade de Trauma Ortopédico e Quadril pela Santa Casa de São Paulo; preceptor assistente do grupo de Trauma da Residência de Ortopedia de Mogi das Cruzes, médico do tráfego, credenciado à ABRAMET, e médico da SBOT.

“Fraturas: aspectos radiológicos”, pela Dra. Carol Saito (turma XLII), R2 de Radiologia e Diagnóstico por Imagem na UNIFIPA/Fameca.

“Emergências Ortopédicas para o médico generalista”, por Dr. Bruno Tibiriçá (turma XLIII), R2 de Ortopedia e Traumatologia no Hospital de Base, Famerp/Rio Preto.

A diretoria da LAOME avisa que, para realizar a inscrição, o participante deverá enviar mensagem no perfil @laomefameca no Instagram. Após isso, receberá o link de acesso diretamente no whatsapp. Ao final será oferecido certificado de participação de 3 horas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local