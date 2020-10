I Semana Agronômica Da UNIFIPA Trará Tema Como Desafios Da Produtividade Agrícola

O curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA está preparando a primeira edição da Semana Agronômica, a Semanagro. O tema escolhido será “Desafios para a produtividade agrícola no noroeste paulista: Fertilidade do solo, manejo da cultura de soja e sistemas de irrigação” e é voltado para docentes e discentes da área, agricultores e profissionais das ciências agrárias e setor agrícola. “Com o crescimento populacional da nossa região, o aumento nos custos da agricultura profissional e a busca por atividades sustentáveis tornam-se importantes. A Semana Agronômica visa promover palestras com conhecimento das principais técnicas de eficiência agronômica no setor agrícola, com palestrantes experientes nas temáticas propostas”, explica o coordenador do curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA, Prof. Dr. João Paulo Ferreira.

A SEMANAGRO será realizada nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2020, via plataforma Zoom. Os links para as palestras seguem abaixo: Dia 13 (terça-feira), às 19h30 ; “Manejo da fertilidade do solo em área de cerrado” . Palestrante: Flávio Hiroshi Kaneko, Engenheiro Agrônomo (UNESP/Ilha Solteira/ SP). Pesquisador/Docente da UFTM (Campus de Iturama). Doutor em Sistema de Produção e Mestre em Sistema de Produção pela UNESP (Ilha Solteira/SP). Atuando em projetos de ensino, pesquisa e extensão sobre agricultura, fitotecnia, manejo e tratos culturais, fertilidade do solo, adubação, sistemas de produção e sistema plantio direto.

Link via zoom https://zoom.us/j/98221969094?pwd=T2s3a0ZHVEE3MWczcHpuT2liN1NFdz09

Dia 14 (quarta-feira), às 19h30 ; “Manejo integrado de pragas e doenças na cultura da soja” . Palestrante: Efrain de Santana Souza. Engenheiro Agrônomo (UNICASTELO). Pesquisador/docente junto à Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) nas linhas de Entomologia Geral e Agrícola. Mestre e Doutor em Agronomia (Proteção de Plantas) FCA-UNESP (Botucatu/SP) e Co-fundador da Saveng – Pesquisa e Sanidade Vegetal. Palestrante: Leandro Manoel. Engenheiro Agrônomo (FAIT ITAPEVA/SP), pós-graduado e especializado em proteção de plantas pela UFV (Viçosa/MG) e colaborador research & PD da Saveng – Pesquisa e Sanidade Vegetal. Link via zoom https://zoom.us/j/95995299870?pwd= UnVzMEZDaHcvZnlIcks3dGRQL2k3QT09

Dia 15 (quinta-feira), às 19h30 ; “Sistemas de irrigação e capacidade de campo” . Palestrante: Eliton de Mello Mendes. Engenheiro Agrônomo (FAIT), pós-graduado em Marketing (Estácio de Sá), Tecnical & Assistence na IRRIGER – Sistemas, planejamento e projetos de irrigação (Taquarituba, SP). Link via Zoom https://zoom.us/j/97379873782?pwd=cnZnNk5FdEFoYkl0KzNJa2NhcG5wZz09

