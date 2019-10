I Aberto Do Brasil De Xadrez Rápido Acontece Hoje No Clube de Tênis

Acontece hoje (05) o I Aberto do Brasil de Xadrez Rápido no Clube de Tênis de Catanduva das 11h às 17h, neste evento serão 180 jogadores de 15 ­cidades da Região. O aberto de xadrez soma pontos para ranking CBX e para FIDE.

Segundo José Antônio de Sousa Junior, árbitro nacional de xadrez e diretor da Liga do Enxadrista, o torneio com disputas dos participantes de até 12 anos vai ser realizado com seis rodadas e para os acima de 12 anos com sete rodadas. Nas premiações com troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e premiação em dinheiro para os 10 colocados na categoria geral e para as categorias sub14 sub16 e feminino, a premiação é de mil reais divididos para todos. O evento está sendo realizado pelo Clube de Tênis Catanduva em parceria com a Liga do Enxadrista o e outros parceiros.

O árbitro comentou que a pratica do xadrez é considerada como um excelente suporte pedagógico visto que se relacionam com diversas disciplinas, tais como: Matemática; Artes; História; Geografia, além da Ética, etc. Na Matemática explora-se inicialmente o tabuleiro e a movimentação das peças associadas com a Geometria e suas dimensões. Nas Artes, exploram-se as formas das peças através do uso da argila, pintura, técnicas com materiais recicláveis.

O xadrez é um jogo de estímulos e respostas para problemas, desenvolvendo assim a capacidade cognitiva do jogador. Pedagogicamente, o xadrez faz parte do currículo escolar básico de dezenas de países. Vários projetos oficiais apontam melhoras significativas sobre alguns aspectos, tais como: memória, imaginação, concentração e inteligência.

Ariane Pio

Da Reportagem Local