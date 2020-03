I Aberto do Brasil de Xadrez Pensado Acontece no CTC Neste Fim de Semana

De 13 a 15 de Março o Clube de Tênis Catanduva recebe o I Aberto do Brasil de Xadrez Pensado.

Os principais jogadores do país estarão presentes, com presença já confirmada do Campeão Brasileiro Grande Mestre Alexandr Fier – morando hoje na Geórgia e que virá ao Brasil exclusivamente para o torneio – e do Vice-campeão Brasileiro André Diamant, de Goiás. Também participam o Grande Mestre, catanduvense, número 5 do ranking nacional, Luis Paulo Supi, entre outros. O evento é aberto ao público e a entrada é de graça.

Segundo o presidente do CTC, Alex Tomazini, este é um evento diferenciado, que reúne a elite do xadrez brasileiro em uma cidade do interior de São Paulo, dando a oportunidade para as pessoas terem contato com o esporte tão importante quanto o xadrez. “Estamos muito felizes em receber esse evento, que com certeza eleva o nome de Catanduva e do Clube de Tênis. Quero aproveitar para convidar a todos para virem prestigiar o xadrez brasileiro”, destacou.

José Antonio de Sousa Junior, Árbitro Nacional de Xadrez e um dos organizadores do evento, explica que o torneio será disputado em 6 partidas de 1h30 para cada jogador mais acréscimos de 30 segundos por lance, com início na sexta-feira e conclusão no domingo à tarde, totalizando 2 partidas por dia para cada jogador. “A prova distribuirá R$4 mil reais em prêmios, além de troféus e medalhas. Teremos também jogadores a partir de 10 anos que jogarão o mesmo torneio dos adultos e serão premiados por categoria no final. A arbitragem principal é do Árbitro Nacional da Confederação Brasileira de Xadrez, José Antonio de Sousa Junior”, completou.

O torneio tem relevância nacional, uma vez que irá classificar dois jogadores para a semifinal do 86º Campeonato Brasileiro Absoluto, além de contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez brasileiro, congregar a comunidade enxadrística regional, promovendo o intercâmbio cultural e social; a prova também soma pontos para ranking nacional e internacional.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local