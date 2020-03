HUSD Faz Coletiva De Imprensa Para Explicar Primeiro Caso de COVID-19

A Unimed Catanduva e o Hospital Unimed São Domingos (HUSD) realizaram ontem (28) uma coletiva às 9h30 no auditório da operadora. O evento para imprensa foi no objetivo de explicar o caso de coronavirus da Prefeita de Pindorama, Maria Inês que segue internada, mas com quadro estável.

Ainda na reunião a imprensa foi ressaltada que existem 14 leitos para pacientes com suspeita de COVID-19, além de 40 leitos a disposição se for preciso e ainda conta com uma unidade de terapia intensiva e uma sala urgência para exames específicos.

Eles contaram que não há caso positivo de paciente catanduvense, existem suspeitos e como Catanduva é um polo regional existem pacientes também de outras cidades. No momento ainda há três pacientes aguardando resultado do exame, que segundo o comitê está sendo realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. Uma outra novidade é a preparação ao contar as famílias sobre o paciente suspeito de covid19 e o acompanhamento dele, onde uma equipe liga para pessoa monitorando o caso.

Além disso, o comitê divulgou as medidas para combate ao COVID-19 em Catanduva. O comitê de Crise foi instalado com equipe multidisciplinar com mudanças principalmente no protocolo de atendimento.

Desde o início da epidemia do Coronavírus em Wuhan, na China, a Diretoria do Hospital Unimed São Domingos (HUSD), em consonância com o Corpo Diretivo da Unimed Catanduva – gestora da unidade hospitalar se mantém atualizada e preocupada com a situação e gravidade do tema. Reuniões para tratativas do assunto são realizadas constantemente para a tomada de decisões.

“No comitê de crise temos uma equipe multidisciplinar com profissionais das áreas de Enfermagem, Farmácia e Medicina, além de responsáveis técnicos da UTI, Centro Cirúrgico e Pronto Atendimento, todos envolvidos na triagem adequada e melhor assistência a estes casos”, ressaltou o diretor de Recursos Próprios da Unimed Catanduva e diretor superintendente do HUSD, Fábio Macchione dos Santos.

De acordo com o médico, o primeiro passo para o plano de contingência foi a realização de levantamento do parque tecnológico da unidade. O hospital investiu na ampliação de estoque de respiradores, filtros, suplementos, materiais e medicações específicas no combate à doença. “Analisamos a capacidade de absorver atendimentos e conseguimos tudo aquilo que não tínhamos de estrutura e materiais”.

Outra medida já colocada em prática trata-se da abordagem aos pacientes. A partir de agora, seguindo diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS), há um protocolo específico para atendimento do paciente sintomático respiratório e o não respiratório, além disso, cirurgias que não estão relacionadas como urgentes e emergenciais estão suspensas.

Pessoas que procurarem o HUSD com sintomas de síndrome gripal (relacionados às vias respiratórias) terão acesso pela entrada principal do Pronto Atendimento. Na entrada, o paciente passará por triagem preliminar, receberá máscara e higienização de álcool em gel.

No mesmo local, existem salas de espera específicas para crianças e adultos, separadas por grupo. Após triagem com enfermeiro, o paciente será encaminhado para a consulta em consultório clínico, para adultos, ou na sala de pediatria, para o público infanto juvenil.

Se este mesmo paciente necessitar de procedimentos internos (exames laboratoriais, inalação, eletrocardiograma), ele será encaminhado pelo médico a uma ala exclusiva de pacientes com sintomas respiratórios.

Demais pacientes que procurarem a unidade com outras queixas terão acesso à unidade pela entrada da Internação, inclusive os que forem levados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com exceção daqueles com sintomas respiratórios graves, que farão a entrada pelo acesso da emergência de ambulância.

Na parte interna da unidade, as áreas do hospital foram adequadas especificamente para pacientes notificados pelo Covid. De acordo com o diretor de Recursos Próprios, o Hospital Dia foi transformado em uma unidade de terapia intensiva de Covid; todos os leitos do Posto 4 estão preparados para o atendimento de internação. O Posto 5 também funcionará como enfermaria para atendimento aos pacientes com a doença. O Posto 2 será mantido para as demandas de atendimentos assistenciais e o Posto 1 servirá de apoio, caso seja necessário ampliar o número de leitos para pacientes com o vírus.

Outro ponto importante a destacar é realização de capacitação dos colaboradores e médicos no enfrentamento da doença. As equipes receberam orientação sobre paramentação (troca e retirada das vestes seguindo protocolo para evitar contaminação), lavagem correta das mãos, abordagem aos pacientes e atendimentos. O infectologista e diretor técnico do hospital, Arlindo Schiesari Júnior disponibilizou também aula técnica para cada médico.

Ao fim da coletiva, os médicos e especialistas frisaram a importância da higiene, de ficar em casa e também de evitar ir aos hospitais por qualquer motivo que não seja respiratória ou de caráter emergencial.

