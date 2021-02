HUSD e Unimed Homenageiam Ex-Colaboradora Com Menção Honrosa

A diretoria da Unimed Catanduva e Hospital Unimed São Domingos (HUSD) promoveram na sexta-feira (05), uma homenagem à administradora Joana Ribeiro, que por 45 anos prestou seus serviços com dedicação e eficiência na unidade hospitalar. Joana se desligou do HUSD no dia 04 de janeiro deste ano.

Em reconhecimento ao seu trabalho de excelência, Joana recebeu uma placa de menção honrosa em nome da diretoria da cooperativa e do HUSD, entregue pelo Diretor Superintendente Marco César Peruchi, uma cesta, entregue pelo vice-presidente do hospital Sidney Moreno Gil, e um dicionário, que ela mesma destacou ter um peso afetivo, sendo sua ferramenta de trabalho por toda sua trajetória no HUSD, entregue pelo gerente Tiago Ferreira.

O hospital foi seu primeiro e único emprego. Foi admitida aos 20 anos, como auxiliar de escritório e encerrou sua trajetória, aos 65 anos, como gerente. “Quando gostamos do que fazemos, sentimos quanto é gratificante ser útil, de alguma forma. Durante estes 45 anos de trabalho aqui no Hospital Unimed São Domingos entendi que ninguém está sozinho em suas conquistas, por mais simples que elas sejam. Vejo finalizada uma trajetória conduzida com zelo e perseverança, onde pessoas especiais marcaram minha motivação e amizades importantes foram preservadas. Enfim, valeu a pena trabalhar neste hospital, cuja porta Deus me abriu abençoando-me em todo o percurso. Minha gratidão a todos!”.

A profissional ainda destacou que ninguém cresce se não se esforçar. “Tive muito apoio. Esses 45 anos valeram muito a pena, fiz amigos que considero muito e sei que sentem o mesmo por mim. Pude também sentir todo o respeito de toda diretoria que por aqui passou. Só posso dizer que sou muito grata por tudo”, finalizou.

“Sempre tivemos um carinho por ela. É uma das pessoas que representam a cara da nossa instituição. Honesta, dedicada e que nunca mediu esforços quando o assunto era o bem do hospital. Fora a simpatia de sempre. Nada mais justo que prestar esta homenagem”, disse o diretor Superintendente Marco César Peruchi

“O HUSD tem o DNA da Joana. Por todo o tempo que esteve aqui, sempre foi uma peça fundamental em nossa unidade. Sendo um exemplo de pessoa que vai deixar saudades”, destacou o vice-presidente do hospital, Sidney Moreno Gil.

Tiago, atual gerente hospitalar relembrou o acolhimento recebido. “Quando entrei aqui com 18 anos a Joana era gerente. Sempre me acolheu com muito carinho, me ensinou, me mostrou os caminhos do trabalho. Tivemos sempre uma relação de muito carinho e respeito. Tenho até dificuldade em resumir o tanto que aprendi com ela ao longo dos anos”, disse emocionado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local