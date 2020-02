HUSD Abre Ala Exclusiva Visando Agilizar E Humanizar Atendimento

O HUSD – Hospital Unimed São Domingos divulgou a elaboração de um plano de contingência com o intuito principal de diminuir a espera dos usuários no Pronto Atendimento. A medida visa humanizar o atendimento aos pacientes que buscam a unidade hospitalar para cuidados médicos, principalmente os que estão com suspeita de dengue.

“Para otimizar os serviços, foi criada – há quase duas semanas – uma ala exclusiva para o atendimento a pacientes com suspeita da doença causada pelo Aedes aegypti. De acordo com informações da Coordenação de Recepção, a média é de 76 pacientes atendidos por dia neste novo espaço”, diz a nota oficial encaminhada ao O Regional.

Já de acordo com o infectologista e diretor técnico do Unimed Catanduva, Arlindo Schiesari Júnior, a nova área conta com equipe multidisciplinar, composto por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliares de laboratório: “Os profissionais trabalham focados em um único diagnóstico, que é a investigação para a dengue. A coleta de exames também é prioridade, reduzindo o prazo do resultado de 1h30 para até 40 minutos”.

Schiesari ressalta, ainda, que a unidade é própria para o acompanhamento de pacientes com suspeita ou em tratamento da dengue, com pontos de hidratação. Segundo a informação, casos mais graves são encaminhados ao Pronto Atendimento para que o paciente fique em observação.

Quanto à estrutura do local, além de recepção, com capacidades de até 20 assentos e mais 12 cadeiras no corredor externo, a nova ala conta com três salas amplas de hidratação e um posto de enfermagem.

Orientação

“A direção do hospital reforça que, mesmo com as medidas tomadas para agilizar e organizar o fluxo no atendimento, é comum haver alteração na rotina nos atendimentos devido à alta demanda. Portanto, o HUSD ressalta a importância do paciente procurar atendimento inicial nos consultórios antes de se dirigir até a unidade”, reforça a nota.

Da Reportagem Local