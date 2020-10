HPA Revitaliza Recepção da Maternidade e Posto de Enfermagem

A recepção da Maternidade I do Hospital Padre Albino retomou, no último dia 28 de setembro, os atendimentos referentes à Ginecologia e Obstetrícia para usuárias do PAS – Padre Albino Saúde e outros convênios, que darão entrada de forma eletiva para internação. Para isso, os setores da Recepção, Posto de Enfermagem, sala de exames e sala de espera da Maternidade receberam nova ambientação, mantendo portaria exclusiva com a finalidade de promover maior qualidade e segurança no atendimento.

Para a diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, a revitalização do espaço só reforçou a excelência dos serviços prestados.O processo de revitalização contou com supervisão e acompanhamento da equipe de multiprofissionais do Hospital Padre Albino: Dr. Luís Fernando Colla, diretor técnico; Simone Aparecida Trovó, Gerente de Gestão de Cuidados; Aline Cristina De Poli, Coordenadora da Maternidade; Wandrea Cristina Nascimento, Gerente de Serviços; Priscila de Cássia da Cunha, Supervisora de Recepção; Alessandra Cristina Maurício, Supervisora do Faturamento SUS, e Dr. Alfeu Cornélio Accorsi Neto, responsável pelo departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Já está previsto o início da segunda fase de revitalização, que abrange o restante da infraestrutura do local. Mais informações sobre a Maternidade do Hospital Padre Albino podem ser obtidas de 2ª a 5ª feira, das 7h às 17h, e na 6ª feira, das 7h às 16h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local