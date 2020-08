HPA Reestrutura Centro de Diagnóstico Para Atendimento ao Usuário

A Fundação Padre Albino, através de seu Setor de Manutenção e Obras, promoveu completa reforma no Centro de Diagnóstico (CDI) do Hospital Padre Albino (HPA), reestruturando-o para melhor atender ao seu usuário. A recepção ficou ampla, trazendo conforto e comodidade, e o atendimento agilizado, com a implantação de painel de senha, organizando o fluxo.

A criação de setor específico para retirada de exames foi outro benefício para o usuário. Com diagnósticos precisos, laudos em até 48 horas, ampla rede credenciada e atendimento particular, convênios e SUS.

O Centro de Diagnóstico do Hospital Padre Albino, fica localizado na Rua 13 de maio, ao lado do Pronto Atendimento, atende para exames de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, Raio X, endoscopia e colonoscopia, mamografia, gama probe, terapias e litotripsia.

Mais informações pelo telefone 17-3311-3039.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

