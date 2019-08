HPA Realiza Primeira Captação De Coração Para Doação

Na quinta-feira (22) o Hospital Padre Albino registrou mais uma captação de múltiplos órgãos. O doador teve morte encefálica diagnosticada no dia anterior por acidente vascular encefálico hemorrágico. Com autorização da família para doação, a cirurgia de captação durou quatro horas e meia e foram doados córneas e rins, que foram encaminhados para São José do Rio Preto, o fígado para Sorocaba e o coração para transplante de válvulas cardíacas em Curitiba.

“Desde o ano passado, quando começamos a enfatizar a doação de órgãos através de nossas campanhas e divulgações, o número de doações tem aumentado consideravelmente e somos gratos às famílias, pois sabemos como a decisão é difícil, mas sabemos também da importância dessa decisão para quem está na fila de espera para dar continuidade à vida ou proporcionar qualidade a ela”, ressaltou a administradora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.

A enfermeira da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos da Fundação, Camila Chierato, ressaltou a importância de comunicar a família sobre a decisão. “Na legislação atual quem decide sobre a doação são os familiares de parentesco até 2º grau. Comunique sua família previamente sobre o seu desejo em ser doador de órgãos. Com esta doação que registramos, no total, seis pessoas foram retiradas da fila de espera pela sobrevivência para enfim viver. Há pacientes, principalmente crianças, que nascem com doenças cardíacas cujo único tratamento é o transplante e dependem exclusivamente do ato da doação de órgãos para continuarem vivendo”, explicou Camila.

Ariane Pio

Da Reportagem Local