HPA Realiza Neurocirurgia Pelo SUS Utilizando Equipamentos De Alta Tecnologia

O HPA – Hospital Padre Albino realizou uma microcirurgia para retirada de um tumor intracraniano profundo por meio do SUS – Sistema Único de Saúde. Para tal façanha, foram utilizados o Microscópio Zeiss Vario S88, recente aquisição da instituição de saúde, e Aparelho de Neuronavegação, que foi cedido gratuitamente para este procedimento por uma empresa. A microcirurgia foi realizada no dia 11 de setembro.

“Estes equipamentos aumentam a segurança do procedimento proporcionando maior precisão na localização da lesão, reduzindo o tempo de cirurgia e diminuindo o risco de danos neurológicos. O procedimento foi realizado pela equipe de neurocirurgiões da instituição, Dr. Rodrigo Volpe Pinhabel, Dr. Roscicler Pereira de Sousa e Dr. Adalfredo Borssatto, acompanhados do técnico neuronavegador, Fernando Jorge Saad. A paciente M.B.R, 41 anos, recebeu alta hospitalar no 4º dia de internação pós-operatório, sem sequelas após a retirada do tumor”, informou a nota oficial da Fundação Padre Albino.

Tecnologia

“O microscópio Zeiss Vario S88, o único equipamento semelhante disponível na região de Catanduva, tem tecnologia de última geração, com eixo móvel e estabilização de imagem, visão simultânea para dois cirurgiões e possibilidade de gravação de vídeos em alta resolução (4K)”, continua a informação.

Já o aparelho de neuronavegação gera imagens em três dimensões que possibilitam a identificação da lesão tumoral dentro da caixa encefálica com margem de segurança de apenas um milímetro. A tecnologia permite ao cirurgião realizar uma incisão menor e precisa no local da lesão.

Da Reportagem Local