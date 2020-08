HPA Adquire Aparelho Que Pode Evitar Complicações Na Cirurgia Do Câncer De Mama

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres, excluídos os tumores de pele não melanoma. Alguns Serviços de Medicina Nuclear dispõem de método não invasivo que pode evitar complicações que a cirurgia do câncer de mama com esvaziamento axilar (retirada de linfonodos na região da axila) pode provocar. Um deles é o Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Padre Albino, que possui esse aparelho, o Gama Probe, adquirido pela Fundação Padre Albino.

“Podemos fazer a detecção do linfonodo sentinela, primeiro linfonodo de uma cadeia linfática que recebe a drenagem de um tumor, e, assim, no momento da retirada do tumor, o cirurgião, juntamente com o auxílio da equipe de Medicina Nuclear, pode detectar esse linfonodo, retirá-lo e enviá-lo ao patologista que irá examiná-lo. Caso ele não esteja comprometido (com metástase) o esvaziamento axilar (retirada de todos os linfonodos da axila) não será realizado. Isso evitará o linfedema, dor, formação de coágulos e maior risco de infecção, possíveis em qualquer tipo de cirurgia”, explica o Prof. Dr. Paulo Henrique Alves Togni, médico nuclear, docente do curso de Medicina da UNIFIPA e chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Padre Albino.

Dr. Paulo salienta que o câncer de mama já provoca na mulher agressão psicológica importante, piora se associado ao inchaço no braço, provocando constrangimento na paciente, reduzindo sua autoestima pela distorção corporal e levando a desconforto no convívio social. “A dormência no braço também pode ser efeito resultante dessa retirada dos linfonodos. Assim, com uma injeção peri-areolar de pequena quantidade de radiofármaco com pouca radioatividade, o médico nuclear identifica na clínica a localização do linfonodo sentinela e realiza a marcação do mesmo através da pele”, esclarece o médico nuclear. “No momento da cirurgia levamos o Gama Probe, que detecta o local dessa radiação, e desse modo o cirurgião consegue identificá-lo com mais facilidade”, acrescenta Dr. Paulo Togni. Ele lembra que o Gama Probe tem também sua utilidade na detecção de nódulos mamários e calcificações de difícil localização na realização da mastectomia (retirada da mama) não total. “É útil também para detecção de linfonodo sentinela em câncer de pele (melanoma), de reto e também na localização de hiperplasia ou adenoma de paratireoide”, aponta.

O Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Padre Albino está localizado na Rua Treze de Maio, 1094, centro. Atende pacientes de convênios, SUS e particular de segunda a sexta-feira, das 7 h às 17h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local