Hotelaria dos Hospitais da FPA Recebem Treinamento de Higienização Nos Setores de Saúde

Os colaboradores do setor de hotelaria dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino participaram de treinamento sobre o uso correto do carrinho multifuncional MOP e Karcher nos dias 03 e 11 de março. O treinamento aconteceu com o apoio das empresas responsáveis pelos equipamentos com o intuito de melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços. “A capacitação ajuda a elevar a segurança dos profissionais, contribuindo com o engajamento do grupo, valorização dos colaboradores e principalmente a prevenção de infecções, melhora na ergonomia e conforto na execução das tarefas”, ressaltou Aline Pereira de Almeida, gerente de Hotelaria dos hospitais da Fundação Padre Albino.

A ação contou com a participação das supervisoras de Hotelaria do HPA Miriane Marins Macedo e do HEC Alessandra Ap. Barbosa Carózio, com o apoio do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local