Hospital Unimed São Domingos Realiza Semana da Enfermagem

A Semana da Enfermagem do Hospital Unimed São Domingos (HUSD), realizada de 10 a 14 de maio, levou cuidado, descontração e leveza, em meio à correria do dia a dia, aos mais de 300 profissionais de saúde que atuam nas várias frentes da unidade hospitalar, além do Atendimento Lar Unimed e Medicina Preventiva.

A ação, idealizada pela Coordenadoria de Enfermagem, teve o objetivo de valorizar o profissional, proporcionando momentos de interação entre os colegas com gincanas, café da manhã especial, cabine fotográfica, aula de alongamento e premiações.

A gincana classificou os participantes por meio de um quizz com perguntas e respostas relacionadas às áreas de atuação dos profissionais.

Os três primeiros lugares foram conquistados por Vanessa Oliveira (UTI Adulto), Aparecida Edna da Silva (Posto 2) e Ana Júlia Guerreira Nunes (Posto 2).

“O objetivo foi promover um momento de descontração, além de trabalhar a saúde mental da nossa equipe, mostrar a eles como somos gratos e valorizamos a atuação de cada um”, disse a gerente de Enfermagem, Adriana Bianchi.

“Os heróis do Brasil são os profissionais de saúde, principalmente nestes dois últimos anos de pandemia. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares, assim como os médicos e outros profissionais da área de saúde. Parabenizo a eles e agradeço de coração. Tem sido um trabalho muito bonito”, destacou o presidente da Unimed Catanduva, o oftalmologista José Renato Pizarro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local