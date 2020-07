Hospital Unimed São Domingos Realiza Cirurgia De Implante De “Ouvido Biônico”

Na manhã do último sábado (25), foi realizada no Hospital Unimed São Domingos (HUSD), da Unimed Catanduva um procedimento em uma paciente de 58 anos, com surdez bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, que foi submetida a uma cirurgia inédita em Catanduva. O procedimento foi realizado, e contou com a supervisão do otorrinolaringologista Evandro Marton da Silva e equipe.

A paciente recebeu um implante coclear (IC) bilateral, popularmente conhecido como ouvido biônico. O dispositivo eletrônico é indicado para pessoas com perda auditiva de grau severo a profundo e pode ser unilateral (uma orelha) ou bilateral (nas duas orelhas). Ele funciona transformando sons em estímulos elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo. Isso significa que ele substitui parcialmente as células danificadas da cóclea.

“O procedimento é realizado, principalmente, em pacientes com surdez bilateral, nos dois ouvidos. Pode ser realizado em adultos, idosos e crianças e depende de uma criteriosa avaliação, além de exames complementares”, disse o médico especialista.

A paciente que recebeu o implante teve perda auditiva progressiva. Nos últimos dez anos, aproximadamente, ela passou a usar aparelho de audição. Porém, há pouco tempo, o dispositivo já não gerava o ganho auditivo adequado. “Os ganhos para a paciente, ou qualquer indivíduo que se submete a essa cirurgia, são inúmeros. Dentre os benefícios podemos citar melhor interação social e familiar e a diminuição de casos de depressão – principalmente em adultos”, ressaltou Silva.

Os exames intraoperatórios, realizados logo após a cirurgia, indicam que o procedimento obteve êxito. Entretanto, a comprovação da efetividade da cirurgia se dará dentro de, aproximadamente, 40 dias, quando o implante é ativado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

