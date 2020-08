Hospital Unimed São Domingos Investe em Ampliação na UTI Adulto

O Hospital Unimed São Domingos (HUSD), da Unimed Catanduva, investe em melhorias aos beneficiários e usuários em geral. Atualmente, está em andamento a reforma e ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto. A unidade, de 707 metros quadrados, vai quase dobrar o seu espaço para o atendimento aos dez leitos existentes. “Teremos uma melhor estrutura para receber o paciente e o visitante. Todos os leitos terão uma estrutura adequada, com 3,6 metros de largura cada, além de serem melhor preparados para visitas estendidas. As áreas de apoio serão todas reformuladas e contaremos com dois leitos com estrutura para isolamento viral”, destacou o médico intensivista e coordenador da UTI Adulto, José Braz Cotrim.

De acordo com Fernando Barreto, engenheiro clínico da unidade, os leitos de isolamento viral contarão com sistema de ar condicionado especial, com pressão negativa (específica para pacientes com problemas respiratórios). Outra novidade é a instalação de pontos na beira dos leitos para o tratamento de hemodiálise.

“Trata-se de um grande investimento. Toda a obra segue as recomendações de boas práticas para construções hospitalares”, destacou Barreto.

Barreto explicou que a nova UTI contará com ar condicionado central e dispositivo elétrico supervisor de isolamento IT médico – sistema que supervisiona problemas de curto-circuito e garante a proteção do paciente, evitando, assim, possível acidente com corrente elétrica. Todo o ambiente contará com sistema de nobreak, além de energia elétrica de concessionária e do gerador, garantindo assistência permanente aos leitos em caso de falta de energia.

A construção no estilo stell frame é dotada de um sistema isolante térmico e acústico que diminui o ruído e incidência de calor. O espaço conta com janelas especiais antirruídos, para reduzir o barulho exterior, e com iluminação natural.

O sistema de infraestrutura utiliza coluna com ponto de gases medicinais (essenciais para uso de inalação ou ventilação mecânica), rede elétrica e sinal de lógica. Tudo centralizado na coluna suspensa, o que, de acordo com o engenheiro clínico, facilita a disposição dos equipamentos.

A nova UTI também contará com duas unidades de enfermagem, sendo uma de manipulação de medicamentos (área molhada) e outra com área de prescrição (onde é feita a administração e monitoramento da evolução dos pacientes).

O coordenador da UTI explicou que a visita estendida se trata de um trabalho multidisciplinar sempre pensando no benefício do paciente. Antes da pandemia, eram permitidas visitas duas vezes ao dia, com duração de 30 a 45 minutos, sendo dois visitantes por paciente. No período da Covid-19, o número foi reduzido a um visitante, uma vez ao dia, por 30 minutos.

Quando a UTI nova estiver concluída e passar o período de pandemia, a unidade poderá iniciar o projeto de visita estendida que, em alguns casos, permitirá que o visitante permaneça por até dez horas ao lado do paciente.

“Esses casos serão autorizados pela equipe médica e de psicólogos. Critérios que variam de UTI para UTI e de caso a caso. O médico define se há risco para o visitante e o psicólogo avalia a capacidade emocional do visitante de estar dentro do ambiente de UTI”, explicou Braz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

