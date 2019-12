Hospital Unimed Realiza Cirurgia Inédita Para Retirada de Tumor

Um homem de 66 anos, diagnosticado com câncer de próstata, foi o primeiro paciente do Hospital Unimed São Domingos (HUSD) a ser submetido a uma cirurgia de retirada de tumor na região genital por videolaparoscopia. O procedimento, inédito na unidade hospitalar, é minimamente invasivo e permite melhor e mais rápida recuperação do paciente.

A cirurgia inédita, denominada Prostatectomia Radical Videolaparoscópica, foi realizada pelos urologistas Marcel Calegari Hayashi e Carlos Alberto Lang Ferreira, cooperados da Unimed Catanduva, com auxílio do urologista Geovanne Furtado, de São José do Rio Preto. A operação durou cerca de três horas.

Hayashi ressaltou nem todo paciente pode ser submetido a esta cirurgia. “Fazemos exames que ajudam a identificar se o tumor não se espalhou para outros pontos do corpo – o que impediria a cirurgia – e também se a idade e saúde do paciente estão em dia. Com o resultado, fazemos o direcionamento.”

O paciente descobriu a doença durante os exames de rotina de toque e de sangue, os quais realiza anualmente. No resultado, foram percebidas alterações no PSA, ocasião em que foi indicada a biópsia.

O procedimento

Para a cirurgia sem cortes foram necessárias apenas cinco infusões no corpo do paciente, incluindo uma para a colocação da câmera de vídeo. O cirurgião faz a retirada da próstata, das vesículas seminais e também dos linfonodos retroperitoneais obturadores. “Os linfonodos são os principais meios de proliferação da metástase: são os primeiros que entram em contato com o tumor e espalham para o resto do corpo”, explicou Hayashi.

Após a retirada da próstata, os profissionais fazem a sua reconstrução, entre a bexiga e a uretra remanescente, além da ligação do canal deferente – que leva o espermatozoide até o duto ejaculatório. Além da rápida recuperação do paciente, o procedimento permite a diminuição do tempo de hospitalização, menos sangramento e reduz as possibilidades de surgimento de hérnias.

Após a cirurgia

A operação exige que o paciente fique até três dias internado. Depois, segue para casa com a sonda por até 14 dias, em repouso. “A recuperação é mais rápida e o tempo com a sonda é menor se comparado à cirurgia com a via aberta”, reiterou o urologista.

A retirada dos pontos e da sonda é feita no consultório e, a partir de então, o paciente terá de fazer exames regulares de PSA para verificação de recidivas. O tempo de acompanhamento varia de dois a quatro anos.

A vida sexual para quem passa por este tipo de cirurgia é retomada aos poucos, pois os nervos de ereção passam próximos à próstata. Após sua retirada, ocorrem algumas lesões. Além disso, o homem pode apresentar incontinência urinária; porém, com o tratamento e acompanhamento corretos, as duas situações são revertidas.

Da Reportagem Local