Hospital Unimed Inicia Vacinação Contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 teve início oficialmente nesta quinta-feira, 21, no Hospital Unimed São Domingos (HUSD). Profissionais da linha de frente são os primeiros a serem vacinados, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde. A restrição ocorre em razão da quantidade de doses repassadas inicialmente ao município.

A técnica de enfermagem Juliana Américo Correia da Silva, 38 anos, na linha de frente desde o início da pandemia, foi a primeira a receber a dose da vacina Coronavac. Juliana trabalha no hospital há 17 anos. Ela, que tem duas filhas, com 9 e 19 anos, confessa que teve muito medo da doença. “No começo fiquei apreensiva, com medo por mim e pelos familiares que me esperavam em casa. Sou grata por ter sido a primeira a receber a vacina e por representar toda a equipe.”

A vacina foi administrada pela enfermeira e colega de trabalho, Raissa Somer. Até o final da tarde, 155 pessoas haviam sido vacinadas – entre médicos, enfermeiros, auxiliares de Enfermagem, recepcionistas, profissionais da limpeza e serviços gerais que atuam direta ou indiretamente na unidade de atendimento à Covid.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local