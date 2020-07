Hospital Unimed Inicia Projeto em Apoio à Saúde do Colaborador

Com foco na saúde dos colaboradores, o Hospital Unimed São Domingos (HUSD) lançou recentemente o projeto “Apoio ao Colaborador”. O projeto consiste num trabalho de monitoramento da saúde com o levantamento do perfil epidemiológico de cada profissional.

Nesta primeira etapa, cerca de 100 colaboradores inscritos passarão por avaliação nutricional. Na sequência, serão divididos em grupos característicos: para ganho de peso, eliminação de peso ou reeducação alimentar. “Após traçar os perfis, trabalharemos conceitos específicos para cada grupo, buscando atender as necessidades de cada colaborador”, explicou a nutricionista hospitalar Ana Carolina Ferreira Fumagalli.

A especialista explicou que o profissional que apresentar alguma doença, como hipertensão ou diabetes, será encaminhado à Medicina Preventiva, que conta com equipe multiprofissional capacitada e poderá atender o colaborador de forma mais efetiva.

Ainda durante o processo, todos os participantes terão acesso às palestras de orientação com a educadora física Cíntia Marques Leal Zolin e a nutricionista Thaís Possetti Sangaleti, da Medicina Preventiva.

AVALIAÇÃO

A triagem do colaborador consiste na avaliação nutricional com levantamento das medidas, como peso, altura e circunferência abdominal. Com estes dados, a nutricionista traça o perfil do profissional e inicia o trabalho para atender as necessidades de cada um.

BENEFÍCIOS

Além do foco na saúde, o projeto visa levantar benefícios em prol da qualidade de vida, lazer e educação do colaborador, com a prospecção de parcerias que serão divulgadas oportunamente.

Da Reportagem Local

