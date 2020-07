Hospital Unimed De Catanduva Completa 100 Dias De Luta Contra A Covid-19

Ontem (30) a Unimed Catanduva, por meio do Hospital Unimed São Domingos (HUSD), completou 100 dias de combate à Covid-19.

O período começou a ser contado a partir da primeira internação na Unidade Respiratória do hospital, no dia 22 de março. Desde então, foram 112 internações contabilizadas e 65 pacientes com confirmação da doença.

Em todo este tempo, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, além de outros profissionais que atuam direta ou indiretamente, trabalham com dedicação e empenho na luta contra a doença. O aprendizado é diário.

“Agradecemos a cada profissional que tem batalhado conosco. São muitos os casos de profissionais que precisam se afastar de familiares ou manter certo distanciamento para preservar a saúde e integridade de quem ama. A luta é bastante difícil, mas vamos vencê-la”, disse o diretor de Recursos Próprios, o médico pneumologista Fábio Macchione dos Santos. O médico também atua na linha de frente contra a Covid-19.

Para atuar na linha de frente, os colaboradores passam por uma triagem e recebem apoio psicológico, caso queiram.

“Nós convidamos os colaboradores e houve um consenso de que os interessados deveriam estar bem física e psicologicamente para a prestação do serviço”, disse o coordenador de Enfermagem da UTI Adulto, Ozeias Ujaque.

INÍCIO DO COMBATE – Para combater a Covid-19, doença ainda pouco conhecida – apesar de amplamente difundida, o Hospital da Unimed foi totalmente reestruturado e preparado para a recepção destes pacientes. Em 18 de março, foi criado o Comitê de Crise de enfrentamento ao coronavírus; dois meses antes, em janeiro, já havia sido criado o Comitê de Contingência.

A partir disso, foi criada uma ala, separada de demais postos de atendimento, com áreas de Enfermaria e UTI para o recebimento de pacientes suspeitos. O Pronto Atendimento também foi separado. Pessoas com síndrome gripal são atendidas em ambiente separado dos demais usuários. O objetivo é impedir o contágio e a proliferação do vírus.

Na manhã de segunda-feira (29), a 14ª morte pela Covid-19 foi registrada no HUSD.

O paciente era do sexo masculino e morador de Catanduva. Desde o início da pandemia, foram registrados sete óbitos de pacientes de Catanduva e outros sete de moradores da região.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

