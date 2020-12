Hospital Unimed Catanduva Registra Nascimento de Bebê no Dia de Natal

O Comitê de Humanização do Hospital Unimed São Domingos (HUSD), da Unimed Catanduva, surpreendeu algumas mamães que passaram pela maternidade, nos dias que antecede o natal e na data comemorativa, 25, dia do natal. Depois do parto, elas receberam os recém-nascidos em seus quartos, vestidos com gorro e uma roupa em formato de “bota”, feita em cetim, com as cores do Natal. O momento proporcionou alegria e emocionou as pessoas presentes.

A Unimed Catanduva divulgou que a pequena Monique nasceu às 17h do dia de Natal (25), esbanjando saúde. O casal Jairo e Neliana Passilongo, moradores de Bebedouro, conheceu a filha por volta das 20h, ao recebê-la toda vestida de vermelho.

O casal não havia programado a data e foi pego de surpresa durante consulta de rotina em Catanduva, ocasião em que recebeu a notícia de que o parto, previsto para ser normal, teria que ser feito de forma imediata, por cesárea. Felizmente, tudo correu bem.

Ainda na semana de Natal, no dia 24, nasceu a pequena Alice, filha do casal Michele e Carlos Soriano, de Novo Horizonte. “Foi incrível, realmente uma surpresa emocionante. Tivemos a certeza da atenção, carinho, dedicação e amor oferecidos a nós, principalmente pelas enfermeiras que tivemos o prazer de ter ao nosso lado. Serei eternamente grata, pois tornaram a minha experiência ainda mais especial”, disse Michele.

Miguel Bertassoni, que nasceu no dia 21, filho de Denise Bertassoni e Clayton Yoshinori Suzuki (in memoriam) foi o primeiro a participar da ação. “Este foi o melhor presente de todos. Um presente de Deus”, disse Denise, emocionada ao ver o filho, acompanhada da mãe, Maria Marlene Moreschi. Na mesma data, também muito felizes com a chegada do primeiro filho Gabriel, o casal de dermatologistas Gabriel e Mariana Fachini vibraram com a surpresa recebida. “É nosso primeiro filho. Estamos numa emoção muito grande”, disse Mariana, que foi surpreendida com o filho vestido à caráter no momento da alta para casa. “Você está de Papai Noel, filho?”, brincou.

No dia 23, os membros do Comitê de Humanização estenderam a magia natalina à Pediatria do hospital, com a entrega de brindes e apresentação do ‘Conto de Natal’ aos pequenos internados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local