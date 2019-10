Hospital Unimed Catanduva Doa Cardiotocógrafo Para Santa Casa de Novo Horizonte

A Unimed Catanduva e a Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte contam com uma parceria de mais de 30 anos. Para reforçar este laço entre os dois, o Hospital Unimed Catanduva doou um monitor cardiotocógrafo, aparelho que será utilizado no acompanhamento a pacientes gestantes de Novo Horizonte. O ginecologista Roberto Melchiori, cooperado da Unimed Catanduva, acompanhou a entrega aos profissionais da maternidade. “Sempre procuramos atender nossos beneficiários Unimed com todo cuidado e atenção. A parceria que temos com a Santa Casa rende muitos frutos. Esperamos que prospere ainda mais”, disse.

O equipamento chega para somar a outro modelo já existente, porém, mais antigo. “Temos um alto atendimento de gestantes que necessitam desse acompanhamento. Este auxílio contribuirá sobremaneira para assisti-las em segurança”, completou.

O cardiotocógrafo é usado no exame de cardiotocografia fetal (CTG), realizado em gestantes após 37 semanas de gravidez ou próximo ao parto, e serve para verificar os batimentos cardíaco e o bem-estar do bebê. Além disso, o exame pode ser feito durante o parto e também avalia as contrações uterinas da mulher. Chefe da maternidade da Santa Casa, Lívia Machado Romero Abdala disse que o exame é extremamente importante nas semanas finais da gravidez. “O aparelho é fundamental. Por meio dele, será possível ver como está a vitalidade e o bem-estar do bebê para um parto com segurança”, disse. O cardiotocógrafo será colocado em uso de maneira imediata.

“Queremos modernizar a maternidade e, neste sentido, é importante ter equipamentos novos. A Unimed Catanduva, sempre presente conosco, nos proporcionou mais esta conquista. Agradecemos a parceria de sempre”, disse o administrador da Santa Casa de Novo Horizonte, Nivaldo Aparecido Rodrigues.

Da Reportagem Local