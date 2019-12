Hospital Unimed Arrecada Leite Em Prol Do Lar Da Criança

O Hospital Unimed São Domingos (HUSD) lança neste mês, a campanha “Natal Solidário”, em prol do Lar da Criança Lola Zancanner. A ação é direcionada a colaboradores e beneficiários da Unimed Catanduva, mas envolve toda a comunidade. O objetivo é arrecadar quantidade suficiente de leite longa vida para atender crianças e adolescentes atendidos pela entidade.

A iniciativa da campanha é do Comitê de Humanização do HUSD. Os litros de leite podem ser entregues no hospital e na sede da Unimed Catanduva a partir desta quinta-feira, 5 de dezembro. As arrecadações serão recebidas até 10 de janeiro.

O Lar da Criança foi fundado em 1951, ainda como orfanato. Tornou-se referência em projetos sociais a partir de 1997. Atualmente, a associação sem fins lucrativos conta com 18 funcionários com vínculo trabalhista e uma diretoria formada por voluntários. O projeto visa ao fortalecimento do vínculo familiar e à formação de cidadãos.

De acordo com a coordenadora da associação, Márcia Leonardi Bortoluci, o espaço oferece assistência a 170 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Por dia, eles consomem até 36 litros de leite; o custo mensal com alimentação básica é de, aproximadamente, R$ 7 mil. “Recebemos o repasse da Prefeitura. Entretanto, o valor não é suficiente para suprir a demanda que temos com alimentação, como arroz, feijão, achocolatado, óleo e, principalmente, leite. Toda ajuda é muito bem-vinda”, destacou a coordenadora. “Fizemos uma visita recente à associação, ocasião em que pudemos conhecer o trabalho de perto. É gratificante poder contribuir com um trabalho sério e comprometido como esse”, ressaltou a gerente de hotelaria do hospital, Heloísa Lopes.

Pontos de arrecadação: Hospital Unimed, Rua Dr. Cervantes Ângulo, 255 – Parque Joaquim Lopes. Unimed Catanduva, Rua Rio Preto, 450 – Jardim Brasil.

Associação – Saiba mais sobre o Lar da Criança Lola Zancanner na página oficial da associação (http://lardacrianca.com.br/contato.html). Mais informações sobre a entidade podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-6641.

Unimed Catanduva