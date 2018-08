Hospital São José de Itajobi Conta com Ala da Unimed Catanduva

O Hospital São José de Itajobi passa a contar com uma ala da Unimed Catanduva. A inauguração do setor aconteceu na última sexta-feira (17). A informação foi divulgada pela Assessoria de Comunicação do setor. De acordo com a Unimed, a ala responde por unidades com consultórios, apartamentos para internação e sala de medicação. O novo espaço também terá recepção própria e interligação com o hospital. “A ala da Unimed Catanduva é uma conquista não apenas nossa, mas da população de Itajobi, que garantirá o atendimento em diversas especialidades com a infraestrutura do hospital sem precisar sair do município. Estamos muito felizes de proporcionar mais esta conquista”, disse o Dr. Durval Ribas Filho.

Ainda conforme as informações divulgadas, a ala disponibilizará atendimentos nas áreas de ortopedia, ginecologia, pediatria, oftalmologia e clínica geral aos beneficiários que residem na cidade.

A aposentada Valdete de Lourdes Carvalho Trombini elogiou a chegada do serviço em Itajobi: “Agora será muito melhor me consultar por aqui, poderei usufruir do meu plano sem sair de casa, disse. Valdete é membro do grupo Camilianos, da Igreja Católica, que realiza eventos beneficentes em prol ao Hospital São José de Itajobi.

A presidente do Hospital São José, Izildinha Zuaneti, considera a perpetuação de uma grande parceria entre o hospital com a cooperativa. “Essa parceria sonhamos há mais de cinco anos. Começou com a gestão anterior e concretizamos com a nossa atual gestão. A ala da Unimed em nosso hospital será muito cômoda para os beneficiários de nossa cidade, pois aqui, eles terão a oportunidade de consulta e internação”, disse.

Da Reportagem Local