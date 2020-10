Hospital São Domingos Realiza Mutirão Contra a Dengue em Parceria Com o EMCAa

Com o objetivo de prevenir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti transmissor da dengue, zika e Chikungunya o Hospital São Domingos (HUSD) realizou um mutirão de limpeza para recolher materiais que podem acumular água.

A ação envolveu funcionários do HUSD em parceria com a Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti – EMCAa.

A mobilização da Unimed contra a dengue visa alertar e mobilizar a comunidade para evitar que os casos de dengue voltem a bater recordes.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde em Catanduva foram contabilizados do mês de Janeiro a Setembro 7.364 diagnósticos confirmados da doença, 3.461 casos descartados e 178 casos em investigação.

A campanha publicitária #catanduvacontradengue está sendo divulgada em anúncios para jornal, revista, mídias sociais na Internet, rádio e outdoors. São várias peças que lembram ações simples para evitar os criadouros do Aedes, como não deixar latas e garrafas acumulando água, lavar os bebedouros dos animais e secar os reservatórios de água de degelo dos refrigeradores.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local