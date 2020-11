Hospital São Domingos Apoia 2ª Semana Municipal de Combate ao Aedes Aegypti

Catanduva deu início à 2ª Semana Municipal de Combate ao Aedes aegypti na segunda-feira, dia 23. A primeira edição da campanha, que ocorreu em 2019, ganhou o apoio dos moradores da cidade, funcionários das empresas e de prédios públicos, além de mobilização intensa nas redes sociais. Este ano não foi diferente, diversas instituições tem apoiado a campanha, o Hospital São Domingos é uma delas. Em adesão à campanha o HUSD recebeu da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti cerca de 700 unidades de tapas ralos que foram entregues aos colaboradores e disponibilizados em pontos de atendimento da unidade.

A ação visa alertar a população sobre o início do período de chuva, que pode gerar focos do mosquito transmissor. A EMCAa reforça que, com atitudes simples e cuidados diários, é possível eliminar criadouros em casas e terrenos, prédios públicos e empresas.

A mobilização percorrerá diversos pontos da cidade, como hospitais, comércios e supermercados, até a próxima segunda-feira, dia 30, e terá o apoio das unidades de saúde do município para enfatizar a mensagem aos munícipes que comparecerem a esses locais. Diariamente, os funcionários abordarão o tema em sala de espera e nas visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A orientação é que todos façam uma varredura diariamente em locais que possam acumular água, como ralos, piscinas, bebedouro de animais, vasos sanitários e de plantas, entre outros. Além disso, permitir a entrada dos agentes de endemias em casa é outro ponto fundamental para a prevenção.

Caso o morador identifique pontos com possíveis focos do Aedesm a denúncia é uma aliada importante, que pode ser feita de forma anônima pelo Disque Dengue, no telefone 3531-9200, pela Ouvidoria da Saúde, no 3531-9300, ou pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva.

