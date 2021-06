Hospital Padre Albino Vai Promover Curso On-line Para Gestantes

A chegada de bebê é um momento mágico na vida de uma mulher, por este motivo, a preparação para o nascimento do filho é imprescindível. A equipe do Padre Albino Saúde está oferecendo curso gratuito para gestantes.

O objetivo é preparar os pais para a nova fase da vida com informações sobre o período da gestação, parto e os cuidados com os recém-nascidos.

As palestras e orientações vão abordar temas como aspectos físicos, emocionais e desenvolvimento fetal, orientação nutricional, aleitamento materno, tipos de parto, banhos e cuidados com o recém-nascido.

O curso será realizado no dia 24 de junho, das 14h às 16h, em formato on-line pela plataforma Zoom (ID: 998 6168 0034 | senha: 727593). Na ocasião o Projeto Mamães Corujas vai oferecer as participantes sessão de fotos gratuitas como mimo para as gestantes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local