Hospital Padre Albino utiliza pulseiras coloridas para identificação de pacientes atendidos pela instituição

O Hospital Padre Albino está desenvolvendo com os 217 funcionários uma ação de orientação sobre as pulseiras de identificação de pacientes utilizadas naquela unidade hospitalar que informa as cores das pulseiras e seus indicativos.

“Lilás: pacientes com risco de queda; Cinza: paciente do Pronto Socorro e do Pronto Atendimento; Branca: paciente internado; Laranja: fístula arteriovenosa para pacientes em programa de Hemodiálise; Verde: alergia (medicamentosa, alimentar, agente diagnóstico e látex)”, explicou a enfermeira do Núcleo de Educação Permanente, Ana Lúcia dos Santos.

A identificação correta do paciente pela pulseira é importante para garantia da segurança do processo assistencial. “Cada caso tem uma especificidade, necessitando de auxílio individualizado. Sem a identificação essa tarefa torna-se muito difícil, quase impossível. Cada paciente tem em seu corpo algo que o difere dos demais, seja alergia a um medicamento, outra doença que a maioria não possui. Essa ação é o ponto de partida para a correta execução das diversas etapas de segurança em nossa instituição”, complementou a enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente, Ana Laura Ribeiro Flores.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

