Hospital Padre Albino Registra Nova Captação De Órgãos

O Hospital Padre Albino (HPA) registrou nova captação de órgãos na última quarta-feira, (31). Foram captados, num total de 4 horas de cirurgia, córneas, fígado e rins.

O fígado foi encaminhado para São José dos Campos, os rins e córneas para São José do Rio Preto. O tempo para realizar o transplante após a coleta é de 12 horas para o fígado, 36 horas para os rins e sete dias para as córneas. Cinco pessoas foram transplantadas com essa captação.

A Comissão Intrahospitalar de Transplante da Fundação Padre Albino enalteceu a atitude da família e ressaltou a importância do ato. “Até o mês de junho deste ano registramos 62 órgãos captados pelos nossos hospitais e cada um deles significou uma completa mudança de vida para quem recebeu mais que isso, significou a continuidade da vida com qualidade. Agradecemos imensamente essa família e todas as demais que, com o fim de uma história, deram continuidade a muitas outras”.

No final de julho o HPA realizou uma outra cirurgia de captação de órgãos para transplante que beneficiou seis pacientes. O doador, que tinha 41 anos, teve morte encefálica registrada. Foram captados os pulmões, fígado, rins, uma córnea e material ósseo. Os pulmões foram transportados pela equipe médica do Incor (Instituto do Coração) de São Paulo por meio de helicóptero do Grupamento Aéreo Águia do Estado de São Paulo, devido o menor tempo de estabilidade destes órgãos, sendo de até 4 horas. O fígado foi levado para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, os rins e a córnea para o Hospital de Base de São José do Rio Preto e os ossos para o Hospital das Clínicas de Marília.

Ariane Pio

Da Reportagem Local