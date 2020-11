Hospital Padre Albino Realiza Projeto Árvore Da Gratidão E Entrega Mensagens

O projeto Árvore da Gratidão foi disponibilizado aos colaboradores do Hospital Padre Albino para que deixassem mensagens aos colegas de trabalho, a ação foi realizada em setembro no mês em alusivo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente. Com grande adesão, a árvore ficou repleta de mensagens de carinho e gratidão.

No dia 23 de outubro os bilhetes foram entregues aos seus destinatários junto com um bombom.

A proposta da ação foi relembrar como é importante demonstrar o agradecimento e o amor àqueles que são importantes.

“Muitas pessoas não sabem que desempenham papel surpreendentemente e importante na vida de alguém e expressões sinceras e frequentes de gratidão produzem efeitos altamente positivos para os indivíduos, tanto para quem as manifesta quanto para quem as recebe”, ressaltou a equipe organizadora, composta pela enfermeira da Segurança do Paciente Ana Laura Ribeiro Flores, a auxiliar de enfermagem Ana Beatriz Barbosa Sales e os auxiliares administrativos Luana Zamboni de Souza e Fábio Macedo Gordo Peres.

Ariane Pio

Da Reportagem Local