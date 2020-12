Hospital Padre Albino Realiza Captação de Rins e Fígado

O Hospital Padre Albino (HPA) captou na manhã da última terça-feira, 15 de Dezembro, rins e fígado, que seguiram para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde aguardavam distribuição.

O doador, homem de 47 anos, deu entrada no HPA no dia 08 último, com diagnóstico de traumatismo crânio encefálico.

O protocolo de morte encefálica foi concluído neste dia 14. Irmão, cunhada e prima do doador foram acolhidos pela equipe multidisciplinar do hospital e, após a notícia do óbito, autorizaram a doação dos órgãos. A cirurgia foi iniciada às 8h e encerrada às 11h10.

A Fundação Padre Albino está seguindo todas as orientações da Nota Técnica do Ministério da Saúde com os critérios de triagem clínica do coronavírus (SARS, MERS, SARS-CoV-2) nos candidatos à doação de órgãos e tecidos. “Diante de tantas mortes causadas pela COVID-19 não podemos nos esquecer da vida e por isso devemos agradecer a atitude nobre dessa família que está dando esperança de vida para outras pessoas”, disse a diretoria de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local