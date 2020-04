Hospital Padre Albino Realiza Captação de Rins e Córneas

O Hospital Padre Albino (HPA) realizou captação de rins e córneas em procedimento realizado nesta segunda-feira, dia 30. O doador, de 47 anos, deu entrada no hospital no dia 19 de Março devido a uma hemorragia intracraniana, passou por cirurgia de aneurisma no dia 23 e teve morte encefálica no dia 29.

Após a confirmação do óbito, a família, que foi acolhida pela equipe multidisciplinar do HPA, decidiu pela doação, iniciada às 9h e término às 11 horas. Os rins foram encaminhados para o Rio Grande do Sul e as córneas para São José do Rio Preto, para a agência de distribuição. “É muito importante este ato de amor ao próximo que é a doação de órgãos. Um ato que pode salvar vidas. Doar órgãos é doar vida”, enfatizou a diretora de saúde e assistência social da Fundação Padre Albino (FPA), Renata Rocha Bugatti.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook