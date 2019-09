Hospital Padre Albino Irá Receber Prêmio Por Número De Captações De Órgãos

A captação de órgãos, agora, é motivo de prêmio para Catanduva. O Hospital Padre Albino irá receber uma premiação de destaque pelo número de captações de órgãos durante o II Encontro das Comissões Intrahospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos do Estado de São Paulo, que acontece em São Paulo, nos dias 2 e 3 de outubro.

Já no dia 27 deste mês, a Fundação Padre Albino, por meio de seus hospitais, irá realizar o V Simpósio de Doação de Órgãos, a partir das 19h40, no Anfiteatro Padre Albino. As inscrições começaram ontem, dia 9 de setembro, se estendendo até o dia 22, e devem ser feitas pelo e-mail bancodeolhos.hpa@padrealbino.com.br. Vale ressaltar que o evento é aberto e gratuito.

Nova captação

“O Hospital Padre Albino, após autorização da família, registrou nova captação de órgãos nesta sexta-feira, 6 de setembro, para rins e córneas, que seguiram para transplante em São José do Rio Preto. A cirurgia durou cerca de 4 horas”, informa a nota da assessoria de imprensa.

“Hoje, quatro pessoas terão a oportunidade de renascer, de ter mais qualidade de vida enxergando-a através de outros olhos e deixando a dura rotina da hemodiálise. Agradecemos esse ato de generosidade da família, pois sabemos como a decisão é difícil neste momento tão frágil. Nós da Comissão temos recebido, com muita alegria, as afirmativas das famílias em querer dar continuidade a outras vidas por meio da doação e isso tem feito com que o número de captações aumente cada vez mais, proporcionando mais chances aos tantos que aguardam na fila para transplante”, comentou o coordenador da CIHDOTT – Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante e das UTIs – Unidades de Tratamento Intensivo dos hospitais da Fundação Padre Albino e do curso de Medicina (conhecido como Fameca) da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, Jorge Luís do Santos Valiatti.

Da Reportagem Local